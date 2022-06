Esta casa tem apenas 51m², mas esbanja aconchego em cada detalhe

A integração de ambientes será a chave do sucesso para que lares com poucos espaços pareçam mais amplos e aconchegantes. Para que isto funcione ainda melhor, a melhor dica é aproveitar ao máximo a iluminação natural por meio de tons claros no interior do lar. Esta escolha deixará os ambientes mais fluídos, acolhedores e, certamente, farão toda a diferença no dia a dia.

A decoração deste espaço, por exemplo, aproveita muito bem a presença da madeira em todo o inferior e traz o mobiliário complementado com cores claras ou neutras. Na parede, a decoração com pequenos quadros quebra a frieza da parede crua e cria um rico ponto de atenção no cenário.