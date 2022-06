6 jardins pequenos e fáceis de fazer em casa

O design do paisagismo deste jardim levou em conta as diversas alturas das plantas, assim como suas cores, procurando criar contraste e alternar os tons claros e escuros das diferentes plantas para marcar as fileiras de vegetação. As plantas mais altas ficaram no fundo, de modo que, ao crescerem, não tapem os demais arbustos. Desse modo também é possível apreciar todas as espécies desde o interior da casa.