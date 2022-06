24 cozinhas rústicas nas quais você pode se inspirar completamente!

Decorar uma cozinha com estilo rústico não é tarefa fácil, mas nada impossível! Os materiais, as técnicas, as cores e os revestimentos devem ser adequados. Ao mesmo tempo, não é bom sacrificar a funcionalidade da cozinha em prol da estética. A meta é que a cozinha seja planejada, acolhedora e funcional. Mas, tudo começa com uma ideia. Paredes de tijolos à vista, armários em madeira com um aspecto gasto, têxteis confortáveis e um toque do passado, estampas florais, cores vivas, entre outros elementos que prometem repaginar sua cozinha.

No artigo cada ideia pode ser uma inspiração para que sua cozinha seja transformada, mas, claro, com a ajuda de um arquiteto ou de um decorador de interiores. Ah, mas você também é livre para copiar e deixar tudo do seu jeitinho. Vamos lá?!