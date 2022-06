Inspire-se: casa rústica e com orçamento acessível em Campinas

Esta unidade de armazenamento com armários fechados e prateleiras abertas é bastante útil e um contributo significativo para o corredor. A localização deste aparelho é tal que a passagem pelo do espaço não é prejudicada. As portas com alças de metal dão um toque refinado. Este é um bom exemplo que mostra uma casa com um verdadeiro tempero rústico e também com toques modernos.