DIY: ideias criativas para a iluminação

Iluminar bem, para amar sempre. Este é um princípio básico da decoração. Se você ama todas as coisas das quais se orgulha de ter planejado no seu ambiente, mantê-las visíveis com um toque de charme, pode fazer toda a diferença. E quando a própria iluminação é o destaque da casa, então este toque de capricho deve ser ainda melhor. Agora, quando a decoração, a iluminação e tudo o que enfeita o ambiente, é fruto de trabalho próprio, então a casa fica ainda mais especial. E é para deixar a sua casa ainda mais especial que trouxemos este Livro de Ideias. Com dicas de DIY – Do It Yourself, do inglês Faça você mesmo , você deixará a iluminação do seu espaço totalmente incrível, seja ele na cozinha, sala ou quarto.

A grande qualidade de apresentar trabalhos em DIY é saber que tudo aquilo saiu de acordo com o que a sua necessidade e imaginação precisavam. Cada peça e cuidados no passo a passo, trazem a transformação de coisas que você provavelmente não teria ideia de como reutilizar. Entre as ideias que trouxemos, vamos ensinar a você como, por exemplo, reutilizar xícaras para tornar a iluminação da sua cozinha de um jeito incrível, como utilizar conjuntos de canos para que os fios não fiquem embolados, como utilizar garrafas de vidros como lustres e muitas outras excelentes dicas.

Com este Livro de Ideias com mais ideia homify para você apostar no Faça Você Mesmo, temos certeza que você chegará a resultados incríveis e maravilhosos para o seu lar. Esperamos que você possa se inspirar em cada dica e, ao fim do nosso Livro, ter ideias sensacionais para que você tenha ainda mais motivos para amar o seu lar. Aproveite!