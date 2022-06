6 ideias originais para incrementar a decoração com TV

Alguns itens são simplesmente indispensáveis no lar moderno. A TV é, sem dúvidas, um bom exemplo disto. Embora tenha surgido no Brasil apenas nos anos 50, este aparelho eletrônico é hoje essencial para fins de semanas programados com a família e amigos.

Embora o uso da TV seja mais comum na sala de estar ou, ainda, nos quartos. Aproveitar soluções criativas para que a imagem do aparelho sempre ofereça boa distração em diferentes espaços pode ser algo muito interessante.

Hoje, mostraremos a variedade de ambientes nos quais as TVs foram muito bem instaladas, compondo uma opção complementar bastante útil – seja para simples distração, para diversão ou para relaxar totalmente.

Por isto, convidamos você a seguir conosco em mais um bom Livro de Ideias para conferir as ótimas dicas apresentadas abaixo. Com elas, certamente, as TVs ganharão novos espaços no lar, revelando um protagonismo ainda maior do que os personagens que são transmitidos no aparelho.

Siga conosco e inspire-se!