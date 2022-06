Casa japonesa com pouco espaço tem transformação incrível

Após a transformação completa, o primeiro espaço que visitamos é a fachada. Começar com o cenário que trabalha como um cartão postal do lar é importantíssimo. E nisto, os profissionais não falharam: a longa parede de pedras que acompanha o declive do terreno mantem elegância e imponência no visual. Acima das paredes, a cerca de madeira deu ainda mais destaque ao projeto, contrastando perfeitamente com a textura empregada no muro.