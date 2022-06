5 arquitetos famosos e espetaculares!

Norman Foster, arquiteto inglês conhecido mundialmente pela ousadia com que desenvolve seus projetos sempre figura nas revista especializadas e seu escritório emprega centenas de profissionais dos mais diversos ramos da técnica construtiva em diversas cedes localizadas ao redor de todo o mundo. Sua fama o leve a dar diversas entrevistas a cerca do cenário contemporâneo da arquitetura, do qual com certeza é um dos expoentes.