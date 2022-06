Mesas para sala de jantar modernas!

A mesa pode ser simples, como neste caso, uma mesa com linhas retas para quatro pessoas de tampo de madeira e base de ferro, por este mesmo motivo, ela pode se adequar com mais facilidade a diferentes tipos de decoração. Nesta imagem os lustres coloridos de vidro com formato orgânico e os azulejos do piso de azulejos, garante um contraste e uma leveza entre os objetos no espaço.