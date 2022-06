Este lar pequeno tem 45m² de puro amor bem decorado

Em um lar com poucas dimensões é essencial que todas as escolhas sejam funcionais e inteligentes. Pensar além dos detalhes esteticamente agradáveis é quase uma obrigação quando a ideia é somar conforto e boas ideias.

Neste projeto, a entrada do lar utiliza os elementos decorativos com escolhas bem pensadas para a organização do espaço. As peças na coluna centralizada somam artes emolduradas e um simples quadro de giz para anotações diversas.

O espelho, à esquerda, oferece o espaço destinado à vaidade e trabalha ainda de maneira a distribuir a iluminação no ambiente. No corredor central, os cabideiros de desenho moderno são ótimos para organizar pequenos objetos.

No piso, a beleza fica pelo contraste do piso cerâmico estampado e a textura que imita perfeitamente a madeira – ambas, com uma combinação incrível junto às paredes brancas do lar.