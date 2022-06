8 Dicas Para Limpar Sua Casa Em Apenas 30 Minutos

Pano úmido em uma mão, limpador multiuso na outra. Limpe todas as superfícies do balcão da cozinha e fogão. No piso, varra e utilize um pano com desinfetante para perfumar o espaço. Lave as maiores peças de louça e reserve talheres e pratos em um recipiente com água e detergente. Organize tudo dentro da cuba na pia de maneira que o ambiente fique organizado.