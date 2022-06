6 piscinas de fibra práticas e elegantes!

Localizada sob uma estrutura revestida de vidro, esta piscina consegue aliar a vista do local e os raios de sol que ora podem estar presentes, com a intimidade de um ambiente fechado (coisa que não encontramos em piscinas com frequência). Desta maneira o clima não tem influência tão grande no seu uso. Note-se também que a praticidade com que a piscina de fibra pode ser instalada é fator preponderante quando uma outra estrutura deve ser construída ao seu redor. Quanto mais simples a construção do todo, melhor o resultado e a manutenção. Desta maneira o fato da piscina ser de fibra é essencial neste excelente projeto.

