6 piscinas incríveis feitas de vinil

Em meio ao calor do verão brasileiro não queremos ficar no quarto, na sala, na cozinha ou qualquer cômodo fechado. Uma piscina depois de um dia particularmente cansativo é a única coisa na qual conseguimos pensar ao chegar em casa. Mas como escolher que tipo de piscina se encaixa melhor em nossos planos? A variedade é grande, assim como as situações de cada lugar onde pensamos em instala-las. Entretanto, um tipo específico de piscina se sobressai em relação aos outros: as piscinas de vinil! Ao contrário das piscinas de fibra, com formatos e tamanhos pre-definidos, as de vinil não tem limite e podemos adapta-las aos nossos desejos. O que as diferencia de uma piscina comum de alvenaria (a qual possui as mesmas propriedades citadas até agora) é o fato desta última não contar com a proteção do vinil, exigindo assim um gasto extra com impermeabilização.

Agora que já temos claras as vantagens das piscinas de vinil, vamos analisar seis interessantes exemplos de sua aplicação e a maneira como elas podem transformar seus momentos de lazer em pleno calor tropical!