A importância da jardinagem em casa!

Indo na mesma direção da necessidade do jardineiro saber em qual eco-sistema melhor pode adaptar as plantas de seus jardim, as questões que envolvem luz e sombra são também essenciais. A sabedoria de onde posicionar cada tipo de vegetação em detrimento do movimento do sol e das fases de crescimento de cada planta é requisito básico para o bom jardineiro.

Gostou de ver estes bem cuidados jardins? Clique aqui e confira mais!