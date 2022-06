7 dicas para poupar dinheiro ao construir sua casa (o que você precisa saber!)

Na construção de sua casa, se você quiser poupar tempo em um edifício tradicional, pode pensar em uma estrutura metálica. Pergunte o arquiteto sobre esta sugestão, fazendo as contas sobre o quanto seria possível economizar com este tipo de estrutura. Verifique também a técnica de estruturação de paredes com blocos de concreto, que dão boa resistência, investigando assim juntamente aos profissionais todas possibilidades interessantes de acordo com o projeto de sua casa.

Não economize dinheiro na qualidade dos materiais utilizados em instalações elétricas e hidráulicas, bem como tubulação, acessórios, cabos, etc. É essencial uma boa instalação, com todas as especificações necessárias para o funcionamento adequado, pois nesse quesito, a economia de hoje pode gerar uma dor de cabeça amanhã. Verifique se os núcleos sanitários estão próximos uns dos outros, salvando o gasto extra com muitos metros de tubulação.

Nas paredes internas, revise a proposta de fazer divisórias em gesso, atuais sistemas de paredes divisórias leves. Elas servem bem para algumas das paredes internas e podem ajudar você a economizar e ter alta qualidade. Use-os em armários e divisórias das áreas sociais, seguindo o conselho do designer.