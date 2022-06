Um pergolado em seu jardim – Passo a Passo!

Peça comum em grandes jardins e parques, o pergolado é um elemento arquitetônico que nos coloca em contato direto com a paisagem. Este tipo de construção serve como um abrigo parcial do vento, do sol e da chuva, e permite-nos manter um contato vivo e dinâmico com os espaços abertos.

O termo pergolado foi usado pela primeira vez em 1645 por John Evelyn depois de uma visita ao claustro da Trindade, em Roma. Em seguida, em 1654, ele foi adotado pelo conde de Pembroke em Salisbury. Pergolados têm múltiplas funções. Uma das mais populares é a de servir como uma cobertura para jardins e terraços. Aqui compartilharemos hoje algumas dicas e alguns exemplos que podem inspirar você a construir o seu e renovar completamente os ares das suas áreas livres em casa.