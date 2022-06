13 ideias para aproveitar ao máximo o terraço da sua casa

A madeira é um material que faz com que qualquer ambiente possa se tornar acolhedor, caloroso e elegante. No terraço, sua função é ainda melhor, criando uma ponte entre o exterior, a paisagem natural e os confortáveis ambientes interiores. Se o projeto contar também com um bom projeto de iluminação, as qualidades do terraço são ainda mais evidenciadas, aumentando a sensação de requinte.