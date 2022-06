Esta é a maneira mais fácil e genial para ampliar uma casa

As reformas podem implicar diversas questões dentro de um projeto já construído. Acrescentando espaços ou modificando os existentes para se adaptar às necessidade de mudança, é preciso ter um olhar que traga evolução para a arquitetura ao longo do tempo. E dessa forma é possível satisfazer todas as solicitações dos residentes da casa. Você precisa ter sempre muito claro tudo o que será incluído no projeto de renovação, para se aliar à um bom design, cronograma de atividades e custo total.

Hoje apresentamos um projeto de reforma assinado pelos arquitetos do Grupo Puente, localizados em Santiago de Querétaro, no México. A reforma contou com uma garagem nova e uma cisterna, que proporcionam um espaço muito mais confortável e funcional, acrescentando mais valor para toda a propriedade.