7 dicas simples e eficientes para economizar na conta de luz

2016 vem sendo um ano repleto de cuidados com a economia doméstica. Em meio ao grave período de recessão do país, é preciso estar atento a cada possibilidade de economizar ao máximo no dia a dia do lar.

O gasto de energia é um dos principais vilões em casa, principalmente quando a bandeira tarifária válida acresce ainda mais custos ao consumo. As bandeiras tarifárias são custos adicionais por kWh (quilowatt-hora) utilizado que podem variar conforme as condições de geração da eletricidade.

- Bandeiras verdes não incidem qualquer acréscimo na fatura.

- Bandeiras amarelas representam R$ 0,015 a mais por kWh gasto.

- Bandeiras vermelhas de Patamar 1 representam R$ 0,030 a mais no consumo por kWh.

- Bandeiras vermelhas de Patamar 2 representam R$ 0,045 de acréscimo por kWh gasto.

Para ajudar você a economizar no consumo de energia e, assim, ter um lar mais eficiente economicamente, trouxemos abaixo 7 dicas para que o consumo de luz no seu lar seja o menor possível. São dicas que variam de preferências quanto ao tipo de lâmpadas ou às cores que favorecem a iluminação interior do lar.

Siga conosco, anote os detalhes e coloque em prática as principais sugestões. Ao final, o seu bolso, certamente, agradecerá.