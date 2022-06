Uma sensacional casa mineira construída no meio da natureza!

Esta eclética sala de estar é ampla e aberta para o terraço, pois o projeto contemplou a cobertura com diversos ambientes e estruturas visando proporcionar aos moradores o máximo de conforto e livre circulação. O espaço lounge funciona como um lugar para relaxar e se distrair na frente do telão ou no bate-papo com amigos e familiares. As generosas portas de vidro de correr garantem a entrada abundante de luz natural e a mesa de mármore branca é um detalhe que cria um contraste bonito com as estampas das duas poltronas.