Aprenda a colocar azulejos como um profissional

O primeiro passo para colocar os azulejos é fazer um plano. Ao contrário dos outros cômodos, os azulejos do banheiro são usados não apenas no piso, mas também nas paredes e isso deve ser levado em conta no seu plano. Você deve estar equipado com as ferramentas necessárias antes de iniciar seu projeto. Além dos azulejos, algumas das ferramentas necessárias são um misturador, um cortador de azulejo e uma fita métrica.

Azulejos inspiradores para a decoração do banheiro