Como decorar o banheiro de hóspedes

Muitas vezes, os lavabos para os hóspedes são alojados em espaços muito pequenos, porque, como explicado anteriormente, é pouco provável que um visitante irá ficar mais do que o tempo de um jantar ou um café da tarde em sua casa. O tamanho do sanitário vai contar muito, caso você queira decorar o banheiro de hóspedes de forma funcional. A foto do estúdio Archenjoy também nos mostra como um espaço muito pequeno pode se tornar uma joia, ao tomar precauções simples e não abrir mão do toque de um profissional experiente.