Onde Colocar A Máquina De Lavar Roupa?

Ter um espaço exclusivo para a lavandaria dentro de uma casa não é uma grande prioridade, apesar de ser bastante útil. A verdade é que os arquitetos preferem aproveitar o espaço e projetar uma sala maior, uma cozinha mais ampla ou um banheiro com uns bons metros quadrados. E de fato, na hora da visita é o que mais chama atenção, afinal no fundo sabemos que a máquina de lavar roupa irá caber em outros lugares, sem por isso comprometer a decoração ou o design da residência.

No Brasil de forma geral, as casas ou os apartamentos já têm um ambiente definido para colocar a máquina de lavar roupa, pois conta já com a preparação de torneiras e tubos para instalação. Mas, por exemplo, em Portugal, opta-se, geralmente, pela cozinha, pois há um espaço em vão para esse electrodoméstico. Alguns países da Europa, às vezes, o banheiro é o lugar predileto. No entanto, não existem regras, apenas modos de viver e gostos pessoais. Se quiser trocar o espaço da sua máquina por outro, é perfeitamente possível, desde que faça as ligações de água e de eletricidade como deve ser.

O homify ajudará com algumas dicas para que encontre um novo cantinho para a sua máquina de lavar roupa, decidimos reunir 8 grandes ideias, que sem dúvida irá iluminar você. Aliás, quem sabe seja possível descobrir ideias bem engenhosas e super práticas. Vamos conferir?!