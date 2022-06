Uma casa de praia com design brasileiro!

As ondas de calor já dão sinais de quão quente será este verão. Portanto, para quem sonha com um lugar refrescante, para quem sonha com paisagens naturais relaxantes e agradáveis e para quem sonha em habitar um paraíso tropical, as praias brasileiras são um prato cheio de sabores infindáveis. Todo mundo sonha em se mudar para a praia. Não é a toa que o litoral brasileiro e as regiões próximas à costa concentram a mair parte da população. O mar é o lugar para estar, não somente no verão, mas durante o ano interior, já que somos um país tropical com calor e belezas naturais abundantes. O difícil é escolher a praia mais linda e cativante em meio a tantas opções.

A praia de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte é uma forte candidata para quem deseja se aventurar pelo litoral nordestino em busca de sossego, paisagens belíssimas e muito sol e calor. A praia é caracterizada pelas altas falésias, areia branca e fofa, conchas, pedras, coqueirais e ondas suaves, que garantem o deleite e a tranquilidade de qualquer morador ou visitante. Neste local magnífico está situada a Casa das Falésias, um refúgio no alto das falésias e voltada para mar, que deixa qualquer pessoas fascinada pela cor deslumbrante de suas águas. A residência foi pensada para o convívio com a natureza e a contemplação da paisagem natural ao redor. A textura e a coloração de suas superfícies remetem ás casas de praia mexicanas.

Se você é apaixonado pelo clima litorâneo e pela arquitetura tradicional e vernacular, este projeto certamente te deixará maravilhado. Confira mais detalhes e imagens da Casa das Falésias, projetada por Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores, um verdadeiro convite aos prazeres da vida litorânea.