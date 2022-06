5 banheiros pequenos que dão inveja aos maiores

Concluímos a revisão indicando outras ideias para um pequeno banheiro com uma proposta do Con3studio: um ambiente pequeno, caracterizado pelo uso de branco absoluto. O resultado é um ambiente romântico, e branco como uma nuvem, no qual as três dimensões parecem anular-se mutuamente, contribuindo assim para ampliar a percepção do espaço.

Detalhe de classe para observar e copiar: o desenho da superfície de apoio pia, que assume a forma do vaso sanitário.