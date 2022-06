Móveis feitos para crianças

Se o grande dilema for como dividir o quarto entre irmãos de sexos ou gostos distintos, saiba que há espaço para todos. O mobiliário infantil permite adequações e misturas muito mais que em qualquer outro ambiente. Nessa foto, podemos observar que o irmão mais novo divide o quarto com a irmã mais velha. Se do lado dele há uma parede decora com o personagem do filme Carros, no lado dela a cama que lembra as princesas chama a atenção. No entanto, com a prateleiras servindo de divisão do ambiente, nem parece haver conflitos.