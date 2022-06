Inspirações e ideias em tapetes de crochê

Para um ambiente tão delicado, nada mais natural que optar por peças que deem leveza e harmonia ao ambiente. Esse tapete de crochê redondo foi feito de modo a combinar com a palheta de cores do restante do cômodo, funcionando com uma peça de decoração bonita e delicada. Escolhido com um pontos mais trabalhados e linhas mais finas, a peça casou perfeitamente com o estilo clean de todo o restante do quartinho.