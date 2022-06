Como escolher armários planejados para cozinhas!

Esse projeto de cozinha planejada foi feito sob medida para um loft de 50m² aproveitou toda a extensão da parede do ambiente para compor um visual ousado e, ao mesmo tempo, bastante prático. Como os espaços dos lofts atuais são cada vez menores, não há espaço para uma geladeira inteira, sendo assim, a melhor opção para ocupar o espaço do móvel planejado é o frigobar. Pequeno e prático, ele acompanha também o estilo do morador desse espaço. Com destaque para as cores, que servem também para separar e destacar o ambiente do restante do cômodo, essa cozinha é cheia de estilo.