10 casas de tirar o fôlego!

Há moradias que abrigam tanto luxo que nem parece reais. Essas casas de novela muitas vezes são consideradas até de ficção por muita gente, mas, não é tão difícil encontrar algumas delas espalhadas pelo Brasil ou até em países próximos.

Não é preciso percorrer longas distâncias para ver moradias de luxo. Hoje, no Brasil, há diversos arquitetos e designers preparados para oferecer soluções e desenvolver projetos para esse tipo de residência. Seja uma reforma ou começando do zero, há várias opções para esse segmento de mercado.

Só no Brasil, listamos nesse Livro de Ideias, pelo menos seis exemplos de casa de deixar muita gente babando. Em várias regiões do país, foi possível encontrar casas feitas com o mais puro luxo. Vai ser possível notar também, que além aproveitarem os recursos naturais, como a vista e a luminosidade, as características dos proprietários definiram muito sobre a execução do projeto.

Muitas vezes, para ter uma moradia de luxo, não importa apenas o orçamento gasto naquele projeto, mas a atenção aos detalhes e a dedicação dos profissionais escolhidos. Aqui, estão reunidas algumas ideias dispendiosas, mas com criatividade, há sugestões que podem ser perfeitamente adaptadas.