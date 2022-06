10 piscinas perfeitas para toda a família!

Essa piscina tem uma ampla área na parte de cima, esse pequeno ‘rio’ formado no limiar do projeto foi desenvolvido justamente para aqueles que não querem ter contato com áreas mais profundas da piscina. Com bordas sempre à mão, esse projeto que privilegia o uso infantil, facilita para aquelas crianças que ainda não se sentem totalmente seguras na água. Essa boa ideia foi obra da arquiteta Márcia Pilz. Lembrando que por volta dos seis meses de vida, o bebê já pode ser estimulado ao contato com piscina e uma vez acostumado, pode tirar vários benefícios disso. Pelo menos, é o que aponta uma pesquisa do Griffith Institute for Educational Research, na Austrália, e ainda afirma que quanto mais cedo a criança aprende a nadar, melhor é o seu desenvolvimento intelectual.