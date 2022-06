6 passos para criar um jardim vertical!

Eles estão na moda, estão dentro do orçamento e podem estar também na sua parede! Os jardins verticais aparecem como uma alternativa interessante e cheia de estilo para quem não possui espaço em casa para um jardim tradicional, ou mesmo para quem tem tal possibilidade mas, ainda assim, deseja cobrir mais uma superfície com cores e texturas. A escolha do lugar, o tipo de vegetação, a estrutura de suporte, dentre outras coisas, são alguns aspectos que devem ser pensando antes de decidirmos ter um jardim vertical. O homify traz para você, em seis passos, como ter um desses, do começo ao fim de sua concepção. Aproveite este artigo e deixe as plantas subirem pelas paredes!