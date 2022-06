11 cozinhas para se inspirar se quiser mudar a sua

As cozinhas equipadas ganham mais popularidade a cada dia devido à unificação do espaço usando como único protagonista o material de revestimento (pavimento, paredes, teto) – embelezando o espaço e tornando-o mais funcional. A organização é um dos aspectos mais importantes neste espaço: quanto melhor for a organização, mais fácil se tornará a utilização da cozinha. A zona de armazenamento e a forma como os eletrodomésticos se distribuem no espaço também alteram, facilitando ou dificultando o uso da mesma. Às vezes pensamos que a remodelação da nossa velha cozinha dará tanto trabalho e vamos perder muito tempo para reformá-la, mas uma coisa é certa: vai valer muito a pena, pois o resultado será fantástico e a sua família poderá finalmente desfrutar do espaço em sua plenitude.

Vamos começar nosso interessante tour por 11 cozinhas espetaculares agora mesmo?