Passo a passo: como construir uma pequena churrasqueira no quintal

O tema das aberturas é um detalhe mais que importante, se você tem uma churrasqueira no meio de um jardim e com uma vista maravilhosa, então é fundamental considerar e projetá-la com grandes portas ou janelas, de modo que mesmo no inverno poderá desfrutar do ar livre através das janelas.

Também não esqueça de avaliar alguns itens, como por exemplo a segurança. Apenas uma porta deslizante é necessária ou será que no local da sua churrasqueira é preciso investir em uma proteção maior?