15 imagens de uma casa térrea para projetar a sua

Surpresa! Este é o grande segredo, um jardim interior com gramado e a luz do sol. Claro, agora é noite, então as estrelas nos permite uma iluminação contínua dos espaços interiores da casa. Enquanto a residência está fechada para o exterior e se abre por completo ao seu centro – encontramos este maravilhoso espaço, em qual podemos apreciar e ter uma visão geral da área social. Além do quarto principal: sem dúvida, uma bela vista!