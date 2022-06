Confira estes 10 banheiros modernos e inspiradores antes de reformar o seu!

Os mosaicos em tons cinza empregados na parede deste banheiro fazem uma combinação perfeita com os revestimentos de cor cinza e teto branco, resultando em um ambiente elegante e moderno. Os detalhes com iluminação embutida no espaço atrás do espelho e no vão do teto de gesso, resultam em um efeito belíssimo e fácil de ser colocado em prática em qualquer banheiro.