10 casas perfeitas para aqueles que pensam é pequena, mas é minha

Muitas pessoas adoram ter uma casa para chamar de paraíso com uma estrutura íntima e acolhedora em um local mais isolado. Geralmente, estas casas são pequenas por conta do orçamento mais baixo e para que as férias sejam tranquilas sem muito trabalho com limpeza e manutenção.

O conceito da habitação pequena pode, naturalmente, variar de pessoa para pessoa. Para alguns, uma residência de 150 metros quadrados não é tão grande, enquanto para outras pessoas, um lar de 50-60 metros quadrados é mais do que suficiente. Neste livro de ideias, nós tentamos agrupar exemplos de lugares com um, dois ou no máximo três quartos e, muitos deles, com planos abertos para garantir uma fluidez melhor. Algumas casas são mais modestas, algumas pequenas, mas sofisticadas. Tem para todos os gostos.