Apê pequeno cheio de ideias para copiar

Do lado de fora, nós realmente temos uma noção de quão pequena a casa é. Localizada na movimentada capital, cada metro quadrado da residência foi bem aproveitado.

Podemos ver que os arquitetos se inspiraram nas casas de campo e apostaram em paredes de um branco cremoso com um toque cinza na na parte inferior da fachada e nas molduras das janelas. A porta da frente também adiciona um toque de cor com o cinza. Há também pequenos detalhes adicionados ao longo da fachada, que são sutis e elegantes. O pequeno vaso de plantas com as flores adiciona um toque natural, enquanto as barras de ferro forjado em toda a porta da frente são funcionais e pitorescas também.