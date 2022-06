5 materiais inovadores para o balcão e toda a cozinha

Por fim, se você gosta da ideia de revestir toda a cozinha com um único material, pode considerar a ideia de apostar no Laminam, um pedaço de grés super fino e leve. Caracterizado por uma grande resistência e facilidade de manter limpo, o Laminam também oferece alto desempenho anti-manchas e anti-riscos. Disponível em mais de 80 diferentes possibilidades de cores e acabamentos, ele tem um aspecto muito moderno e, por esta razão, é utilizado como revestimento não só na cozinha, mas também no banheiro – como podemos ver na imagem.