8 dicas de como escolher sua casa e o mobiliário!

Importante e deliciosa indecisão. É assim que podemos resumir um dos momentos mais importantes de nossas vidas: a compra de uma casa. No entanto, as dúvidas são grandes quando nos deparamos na quantidade de estilos, formatos e claro, a variação financeira quanto ao investimento para a compra. E nisto as possibilidades são muitas e a sua escolha irá de acordo com as principais necessidades e características que você busca.

Atualmente o boom imobiliário fez com que cada vez seja mais comum as opções de casas à venda sejam cada vez menores. Isto porque, nas médias e grandes cidades, os espaços são cada vez maiores e mais disputados. Isto fez com que os terrenos ficassem cada vez mais apertados e, assim, as adaptações ficasse cada vez menores e então, os desafios para os arquitetos e moradores passaram a ficar cada vez maiores. No entanto, se a sua busca é por um lar pequeno, nós iremos ajudar conforme o seu gosto pessoal. Por isso, traremos ideias de como você poderá escolher uma casa pequena para chamar de sua.

Se você, por exemplo, gosta de um estilo mais sustentável e rústico, as casas de madeira e pré-fabricadas são excelentes opções para um lar aquecido internamente e com o charme da madeira na estrutura do espaço. Já se você busca por opções que trazem a modernidade e inovação no estilo, as boas opções ficam por conta das casas em estilo moderno e as incríveis casas containers.

Neste Livro de Ideias trouxemos ainda excelentes dicas de mobiliários e jardins que você poderá usar no seu lar, mesmo que o espaço seja limitado. Por isso, aproveite cada dica e cada detalhe de todos os projetos que trazemos, desenvolvidos pelos profissionais homify – os melhores do mundo. Venha conosco e se inspire!