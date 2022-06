7 erros que deixam sua casa mais apertada – e como resolvê-los

Luz é essencial para o conforto. Quando organizamos um espaço que não conta com uma boa distribuição de iluminação, percebemos que o ambiente fica cansativo e ainda mais apertado.

Para solucionar este problema, a principal dica é aproveitar ao máximo a iluminação natural no ambiente, já que isto torna o ambiente mais arejado e vivo. Quando isto não for possível, a distribuição de spots embutidos no teto será a alternativa perfeita para evitar cantos com muita sombra.