20 casas pequenas das mais belas que você já viu

Há algo verdadeiramente encantador em uma casa que é compacta e inteligentemente projetada. Pequenas casas recém-construídas são maravilhosamente personalizáveis e a falta de espaço significa que os proprietários e designers têm de ser altamente criativos. Por isso, elas são bem pensadas e surpreendentemente habitáveis.

As pequenas casas incorporam o minimalismo e o espírito da época de uma maneira muito ampla e cheia de simplicidade. E saiba que o mundo moderno está correndo nesta direção. Elas se rebelam contra o status quo e nos desafiam a repensar a forma como vivemos no nosso espaço. Elas também são um grande investimento porque são menos caras do que as casas tradicionais.

Além do que, a consciência ambiental também vai se deliciar com uma pequena moradia que requer menos energia para aquecer e tem um impacto menor sobre a terra. Pequenas habitações permitem que arquitetos e designers se tornem mais lúdicos e quebrem algumas regras. Neste livro de ideias vamos mostrar algumas das casas mais bonitas e elegantes de todo o mundo.