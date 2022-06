Casa sustentável: economia de energia e estilo moderno

A tendência da arquitetura mundial neste momento é pensar em soluções eco-friendly tanto para grandes edifícios como paras as residências privadas. Em particular, o lar que vamos apresentar hoje é uma habitação com muitos elementos verdes que ajudam na economia da energia com a melhoria do desempenho do isolamento térmico. Se você deseja viver em uma casa que também tenha um olhar sobre o meio-ambiente, venha com a gente neste passeio. Você vai viver uma experiência calorosa e amigável, a Casa Passiva, como ela é chamada, será capaz de ser um ponto de referência para a sua moradia no futuro.