Uma casa de família absolutamente suntuosa

Com uma escada minimalista, vemos como o estilo moderno integrou-se bem às pedras antigas e criou um impressionante interior com um toque rústico. A atmosfera é quente e amigável e as memórias e experiências da habitação são sublimadas para criar uma decoração atual.

Com um aceno respeitoso ao passado, as ferramentas, os estofos ancestrais e os acessórios são usados para decorar as paredes e cantos da enorme moradia.

Rústico e moderno: reforma total!