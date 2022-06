5 projetos de casas modernas que vão inspirá-lo na hora de construir o seu lar

A fachada frontal desta casa está sobre a calçada e perto da rua, já a sua fachada posterior está voltada para um parque arborizado.

Quando a habitação está em uma área muito especial, quer pelo seu tamanho, forma, localização e outras condições, o projeto deve ser desenvolvido pensando também no espaço circundante. Não só para satisfazer as necessidades da família, no caso de uma casa como esta, mas a residência em si tem de corresponder às características do lugar.