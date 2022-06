Um apartamento de 57m² com ideias que você vai amar

Chegando no banheiro, vemos um pequeno espaço que foi concebido de uma forma moderna e minimalista e aproveita a maior parte do espaço disponível. Quase inteiramente feito em branco, o banheiro estreito foi equipado com grandes espelhos junto ao gabinete, para o espaço parecer mais aberto do que é, dando-lhe uma maior profundidade.

A arquiteta também optou por portas de correr na entrada, em vez de uma porta convencional, um truque de design inteligente para ganhar espaço adicional. Mesmo sendo o banheiro pequeno, temos uma sensação de luxo e elegância que normalmente associamos a um spa relaxante.