7 cozinhas pequenas… com grandes ideias

Passamos boa parte do nosso tempo na cozinha, pois é lá que preparamos nossas refeições do dia a dia, muitas vezes quando recebemos nossas visitas é sempre ao redor da cozinha que nos reunimos. O fato da sua cozinha possuir uma metragem reduzida não quer dizer que ela tem que ser sem graça e sem personalidade. Aproveite esse artigo para se inspirar com as ideias que separamos.