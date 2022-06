Dicas para comprar uma casa sem riscos

Respondendo às perguntas, começa a pesquisa. Depois de ver mais ou menos cinquenta propriedades e finalmente encontrei uma que atende às minhas necessidades. Pena que com uma casa, não podemos fazer como com um par de sapatos: ir ao caixa, pagar à vista, e pronto, ser dona deles. Do momento em que dizemos que queremos a casa até aquele em que estamos segurando as chaves dela, passa algum tempo que, se tiver sorte, são algumas semanas, mas normalmente leva alguns meses.

Outro fator importante a ser tratado com o maior respeito é o preço e as condições de compra, que devem ser estabelecidos diretamente com o vendedor.