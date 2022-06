10 paredes diferentes com ideias para aplicar em casa

Uma parede não é apenas uma simples superfície lisa que divide e conforma espaços. É também um elemento arquitetônico dotado de grande potencial, que se torna uma ferramenta de valorização e que possui uma infinidade de acabamentos. De acordo com cada profissional ou morador, a utilização da parede como truque estético e agregador de valor pode ser determinante.

Para buscar um efeito esplêndido em sua casa, fugir do comum é um grande passo em direção à um design eclético e inovador. Ousar é a melhor maneira de buscar um toque de personalidade e interesse para qualquer espaço, em especial o residencial. E as paredes, como verdadeiros quadros em branco, podem trazer uma série infinita de apostas. Pintura, adesivos, papel de parede, resina, tijolinhos, texturas, cerâmica… No mercado, todos esses e muitos outros acabamentos são muito encontrados facilmente. E muitas vezes basta adicionar uma nova cor, forma ou textura para mudar completamente o look do seu espaço.

Hoje fomos um pouco além nessa proposta, trazendo 10 ideias inovadoras com acabamentos ousados e cheios de personalidade para engrandecer projetos criativos e muito bem elaborados. Inspire-se nessas ideias, siga os profissionais que mais lhe agradaram. Depois nos conte qual foi aquele que mais teve a ver com você!