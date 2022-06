Faça Você Mesmo: como decorar móveis para casa!

Decoupage é a arte de cobrir uma superfície com texturas em materiais como: recortes de jornal, revista e papel, dentre outros. O resultado são objetos decorados de uma forma diferente e criativa! Veja como esta cômoda, ganhou um colorido, com os detalhes das gavetas feitos com decoupage em papel estampado. Segue um passo a passo de como fazer decoupage nas gavetas de sua cômoda:

Cômoda com gavetas coloridas:

1. Antes de tudo,retire as gavetas que você deseja aplicar a técnica. Limpe-as , deixando-a livre de sujeira e pó. 2. Marque previamente o formato que você quer recortar do papel seguindo o desenho de cada gaveta. 3. Recorte o papel no formato que você marcou. 4. Passe uma camada fina de cola branca comum ou cola específica para decoupage (a venda em lojas de artesanato) sobre a superfície. Se o papel for grosso, mergulhe-o na água apenas o tempo suficiente para ele amolecer um pouco, cerca de 10 segundos. Isto tornará mais fácil de moldar o papel no seu mobiliário. 5. Coloque o papel sobre a superfície do objeto com cola e tire as bolhas cuidadosamente um rolo, uma esponja ou mesmo as mãos, com muito cuidado. 6. Aplique uma fina camada de cola sobre os papéis colados na superfície. Repita esse processo mais uma ou duas vezes. 7. Para um resultado ainda mais duradouro, aplique uma camada de esmalte selante para proteger a peça de umidade. Pronto uma nova cômoda para o seu quarto!