Tendências para sua cozinha americana!

O ambiente despojado desta cozinha faz parte do projeto do apartamento realizado pelos arquitetos da Semerene. Neste cômodo, o vigor se dá tanto pela escolha de cores vibrantes com cores neutras como também pela escolha das cadeiras que fazem parte da bancada. A cozinha integrou-se com a áreas de serviço, sendo que ambas tiveram as suas funções reduzidas ao essencial e reunidas em um só volume disposto linearmente.